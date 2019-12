Start verkiezing 'Zoethoudertje van de maand'

Consumenten kunnen stemmen op het product dat zij het meest storende voorbeeld vinden van marketing gericht op kinderen. De genomineerden bij de eerste verkiezing zijn Liga kinderbiscuit, Verkade Dora vanillekoekjes en Peijnenburg Sprookjesboom ontbijtkoek. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Kinderidolen op de verpakking, winacties, cadeautjes, onlinespelletjes, promotiemateriaal en sponsoring zijn enkele van de vele voorbeelden die wij tegenkwamen. En helaas helpt het niet om alleen het snoep- en koekschap te mijden; of het nou gaat om ontbijtproducten, zoet of hartig broodbeleg, toetjes, drankjes of ijs, in elk schap proberen fabrikanten kinderen te verleiden, vaak op ooghoogte van kinderen.'

Wetgeving

Eind 2014 zijn er nieuwe afspraken gemaakt door de levensmiddelenindustrie om reclame gericht op kinderen te beperken. Maar de vele uitzonderingen en de ruime interpretatie van gezonde voeding, maakt dat de zelfregulering faalt. Combée: 'De stapjes die de levensmiddelenindustrie zet, blijken ontoereikend om kindermarketing een halt toe te roepen. Daarom pleiten wij, samen met tal van andere organisaties en wetenschappers, voor een verbod op kindermarketing voor ongezonde producten'.

De Consumentenbond is partner in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding; een actief samenwerkingsverband dat de strijd aan gaat tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen.

Op www.consumentenbond.nl/kindermarketing kunnen consumenten stemmen op het 'Zoethoudertje van de maand', meer lezen over de campagne 'Stop ongezonde kindermarketing' en meer voorbeelden bekijken van ongezonde kindermarketing op de Wall of Shame. Consumenten kunnen ook zelf voorbeelden mailen naar zoethoudertjes@consumentenbond.nl.

Bekijk ook tien marketingtrucs die fabrikanten gebruiken voor het verkopen van producten.