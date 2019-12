Stop ongezonde kindermarketing

Nieuws | 11 maart 2015

Tweede Kamer debatteert over ongezonde kindermarketing

Donderdag 26 februari debatteerden leden van de Tweede Kamer met Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, over onder andere ongezonde kindermarketing. Diverse partijen waaronder PvdA en SP gaven aan dat de reclame gericht op kinderen verder moet worden ingedamd, maar niet alle partijen waren het daarmee eens. De Staatssecretaris kondigde aan in april een brief naar de Kamer te sturen over de stand van zaken in Nederland, en over de manier waarop het in andere landen geregeld is. Op basis daarvan wil hij bepalen welke stappen verder nodig zijn. De Consumentenbond zal, in samenwerking met de partners in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, verder actie voeren en lobbyen voor aanscherping van de regels. Lees het verslag van het debat in de Tweede Kamer.