Coalitieakkoord biedt perspectief voor consumenten

Online veiligheid kinderen

Zo zet het nieuwe kabinet stappen om de veiligheid van kinderen online te verbeteren. De Consumentenbond is blij dat deze groep expliciet wordt benoemd. Zij krijgen extra bescherming tegen niet-passende reclame en kindermarketing. Daarnaast hebben kinderen het recht om niet gevolgd te worden en dat er geen dataprofielen van hen opgebouwd worden.

De Consumentenbond vindt dit niet voldoende. Bedrijven moeten kinderen sowieso niet online volgen en überhaupt geen profielen van hen maken.

Isolatie

De Consumentenbond is blij met het Nationaal Isolatieprogramma met een budget van 3,3 miljard euro. Dat bovenop de €0,5 miljard die er al was gereserveerd. Dit langjarig programma is broodnodig om de:

Afhankelijkheid van gas te verkleinen

Klimaatdoelstellingen te halen

Energierekeningen van consumenten betaalbaar te houden.

Positief is ook dat de slechtst geïsoleerde woningen voorrang krijgen, overeenkomstig met het plan van onder meer de Consumentenbond.

Gezonder aanbod supermarkt

Het coalitieakkoord spreekt ook van bindende afspraken voor een gezonder productaanbod in de supermarkt. Dat is hard nodig. Het is jarenlang aan fabrikanten overgelaten om zout en suiker in voeding te verlagen, zonder substantieel effect.

Daarnaast gaat de Consumentenbond ervan uit dat de geplande maatregelen tegen niet-passende kindermarketing betekenen dat er ook een stop komt op kindermarketing voor koek, snoep, ijs en chips.

Meer budget toezichthouders

Het coalitieakkoord spreekt ook van een uitbreiding van de toezichthouders Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Dit moet onder andere de bescherming van persoonsgegevens en de borging van voedselveiligheid ten goede komen. De Consumentenbond vindt met name de begroting voor de AP volstrekt onvoldoende om adequaat te kunnen handhaven.

Goed nieuws is de extra aandacht voor de onafhankelijkheid van inspecties. Te lang is getolereerd dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

Wensen

De Consumentenbond mist nog een aantal belangrijke onderwerpen in het coalitieakkoord. Voorbeelden zijn heldere en eerlijke etikettering van levensmiddelen, zoals de invoering van Nutri-Score en het tegengaan van misleiding.

Ook moeten nog regelingen van de grond komen om te voorkomen dat consumenten gedupeerd raken door faillissementen. Bijvoorbeeld van energiebedrijven en luchtvaartmaatschappijen. De Consumentenbond verwacht dat het nieuwe kabinet ook hier de nodige stappen in gaat zetten.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Hoewel het coalitieakkoord op een aantal belangrijke onderwerpen nog verdere uitwerking nodig heeft, zijn wij positief over de richting en ambitie. Wij zien veel van de punten van ons verlanglijstje terug. Waar dit niet of onvoldoende het geval is, blijven wij strijden zodat het komende kabinet hier alsnog mee aan de slag gaat.’