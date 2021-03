Aanpak te veel zout, suiker en vet in voeding heeft gefaald

Nieuws|Het toekomstige kabinet moet veel ambitieuzer zijn in het aanpakken van te veel zout, suiker en verzadigd vet in voedingsmiddelen. De Consumentenbond vindt dat het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014-2020) bar weinig heeft opgeleverd.

Het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werkt op dit moment aan een nieuwe aanpak voor productverbetering. Omdat dit systeem geldt voor de komende 10 jaar, wil de Consumentenbond strenge afspraken.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het akkoord uit 2014 heeft te weinig opgeleverd. De afgelopen jaren zagen we keer op keer in onze tests dat er weinig vooruitgang werd geboekt. Te zoute vegaburgers, erwtensoep en bouillonblokjes. Te zoete satésaus en maaltijdvervangers. En te vette lasagnes en diepvriespizza’s.’

Ongezonde vetten in plantaardige ‘kaas'

Ook de meest recente onderzoeken van de Consumentenbond laten zien dat er nog heel wat werk te verrichten is. Bij een test van 13 merken jong belegen 30+ kaas uit de supermarkt, scoort ruim de helft onvoldoende voor zout.

Plantaardige ‘kaas’ blijkt geen gezond alternatief. De 6 merken die de Consumentenbond onder de loep nam, scoren slechts tussen de 2,2 en 4,4. Ze bevatten allemaal kokosolie, waar veel ongezond verzadigd vet in zit. En de helft is ook nog eens te zout.

Onderlinge verschillen groot

Bij het vergelijken van gelijksoortige producten blijkt dat fabrikanten gemakkelijk minder zout kunnen gebruiken. Zo zit in de AH biologische groene pesto maar 0,9 gram zout per 100 gram, terwijl de Plus Moment Pesto 4,8 gram zout bevat. En in Quorn Vegetarisch fijngehakt zit slechts 0,3 gram zout per 100 gram, in Picnic vegan gehakt 1,6 gram.

Onderzoek uit 2018 liet hetzelfde beeld zien voor suiker. De ene fabrikant stopte 7 suikerklontjes in zijn teriyaki woksaus, de ander maar 1,5. Ook in vergelijkbare granenrepen zaten grote verschillen: de ene bevatte 7 gram suiker, de andere maar 2 gram.

Stevige aanpak

Molenaar: ‘Onze testen laten zien dat fabrikanten best gezondere producten kunnen maken, maar er is voor hen nauwelijks druk om dit ook daadwerkelijk te doen. Wij zeggen al jaren dat er meer moet gebeuren. Fabrikanten komen steeds met mooie beloftes, maar over de hele linie gebeurt er veel te weinig.

Nu moet de politiek echt doorpakken. Strenge, wettelijke normen voor alle productgroepen. En fabrikanten die niet voldoende meewerken, moeten stevig aangepakt worden. Dan wordt het voor consumenten eindelijk makkelijker om minder zout, suiker en verzadigd vet binnen te krijgen.’

Lees ook: Overzicht Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2014-2020 (pdf)