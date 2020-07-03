Consumenten willen minder suiker en zout in voedingsmiddelen

91% van de consumenten vindt het een goede zaak als fabrikanten minder suiker en zout aan verpakte voedingsmiddelen toevoegen. Een groot deel van de consumenten geeft aan dat fabrikanten daarvan nu te veel gebruiken. Ruim driekwart wil dan ook dat fabrikanten worden verplicht om minder zout en suiker toe te voegen.

Te weinig ambitieus

Om te zorgen dat aan deze wensen van consumenten gehoor wordt gegeven, heeft de Consumentenbond gereageerd op het voorstel voor een nieuwe aanpak voor gezondere voedingsmiddelen van het ministerie van VWS. De Consumentenbond vindt het positief dat het ministerie productverbetering niet langer overlaat aan de fabrikanten zelf. Maar de voorstellen die VWS nu op tafel heeft liggen, gaan niet ver genoeg.

Grote verschillen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Keer op keer laten onze tests zien dat er grote verschillen zitten in de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in vergelijkbare producten. Veel fabrikanten kunnen hun producten dus gezonder maken dan ze nu zijn. Daar moeten strenge richtlijnen voor komen, met sancties voor de fabrikanten die achterblijven. Die bal ligt nu bij Blokhuis.’

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden uit recente onderzoeken van de Consumentenbond waaruit blijkt dat fabrikanten hun producten gezonder kunnen maken:

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