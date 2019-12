Consumentenbond wil meepraten over maatregelen uit Preventieakkoord

De Consumentenbond is verheugd dat de overheid met het Preventieakkoord op een aantal onderwerpen de regierol gaat pakken. In het verleden is namelijk gebleken dat de voedingsindustrie zonder overheidsdruk producten niet substantieel gezonder maakt.

Nieuw voedselkeuzelogo

Eén van de maatregelen is een nieuw voedselkeuzelogo. Dit moet er uiterlijk in 2020 zijn. Veelbelovend is dat dit geïntroduceerd wordt op basis van onafhankelijk onderzoek, waarbij de begrijpelijkheid en bruikbaarheid voor consumenten leidend is. De Consumentenbond pleitte voor een nieuw, wél begrijpelijk en onafhankelijk voedselkeuzelogo nadat het Vinkje werd afgeschaft.

Belofte supermarkten

In het akkoord staan nog meer veelbelovende afspraken. De belofte van supermarkten om te stoppen met brand characters (eigen merk) producten die niet aan de voedingskundige criteria van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voldoen, is een stap vooruit.

Niet alles positief

Toch is de Consumentenbond ook kritisch. Het verbod van licenced characters (kinderidolen) op verpakkingen door fabrikanten is een wassen neus. Deze belofte werd in 2016 ook al gedaan en wordt nu alleen maar herhaald. De Consumentenbond blijft er voor strijden dat fabrikanten kindermarketing beperken tot producten uit de Schijf van Vijf.

Nieuw systeem productverbetering

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ook een nieuw systeem voor productverbetering introduceren, wat moet leiden tot een gezonder aanbod. Volgens de Consumentenbond is dat hoognodig omdat het huidige Akkoord Verbetering Productsamenstelling niet werkt. Dit akkoord loopt tot 2020.

Eén van de redenen daarvoor is dat de stuurgroep niet onafhankelijk is, waardoor adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie niet worden opgevolgd. De Consumentenbond vindt een sturende rol van de overheid essentieel bij een nieuw systeem. Dat kan alle bedrijven aanzetten tot het verminderen van de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in hun producten.

Verregaande aanpassingen nodig

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Voedselfabrikanten zullen hun etiketten, hun marketing én hun producten verregaand aan moeten passen. Dit zullen ze niet vrijwillig doen. De overheid moet hiervoor concrete en meetbare eisen stellen, met sancties voor de achterblijvers. Laten we leren van eerdere akkoorden waarin vrijblijvendheid troef was. Daarmee is niet of nauwelijks resultaat behaald, simpelweg omdat de gezondheid van consumenten niet op de eerste plaats staat bij fabrikanten. Wij praten graag mee als onafhankelijke partij om de maatregelen uit het Preventieakkoord tot een succes te maken.’

Lees ook: