Vinkje verdwijnt, nieuw logo noodzakelijk

De Consumentenbond legde ruim 1600 consumenten 4 keer 2 ontbijtgranen voor. Op het oog vergelijkbare producten, zijn niet altijd even gezond. Zo voegt Kellogg’s suiker en zout toe aan zijn cornflakes, terwijl Albert Heijn dit niet doet bij zijn biologische cornflakes.

Ook de Dorset Cereals Berry Granola en de AH Geroosterde Muesli Aardbei lijken vergelijkbaar. Maar in Dorset zit bijna 4 keer zoveel suiker. Consumenten bleken vaker het gezondere product te kiezen wanneer het Franse Nutri-Score logo of het Britse Verkeerslichtensysteem op de verpakkingen stond.

Makkelijker kiezen met logo

Bijna driekwart van het panel is voorstander van een voedselkeuzelogo op de voorkant van verpakkingen. 62% van de deelnemers gaf aan daarmee makkelijker een keuze te kunnen maken.

Uit een eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek dat consumenten bij een nieuw logo voorkeur hebben voor kleurcodering. Ook willen consumenten dat een nieuw logo op gezonde én ongezonde producten staat en dat het onafhankelijk van het bedrijfsleven ontwikkeld wordt.

In 1 oogopslag zichtbaar

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Hoe gezond een product is, is in 1 oogopslag zichtbaar als er een logo met verkeerslichtkleuren op de voorkant van de verpakking staat. Een voortvarende aanpak door het ministerie van Volksgezondheid is vereist om nu écht te komen tot een evenwichtig, onafhankelijk en begrijpelijk voedselkeuzelogo’.

