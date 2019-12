Stapje voorwaarts naar betere voedingswaarde op etiket

De Europese consumentenorganisaties die samen de BEUC vormen pleiten al lang voor verplichte, vereenvoudigde voedingswaarde-etikettering op de voorkant van verpakkingen. Zo worden consumenten in één oogopslag geïnformeerd over de hoeveelheid vetten, verzadigde vetzuren, suiker en zout in het voedsel dat ze kopen. Bart Combée, directeur Consumentenbond:

‘Mars, Coca Cola, PepsiCo, Mondelez, Nestlé en Unilever erkennen hiermee dat het verkeerslichtensysteem, dat Groot-Brittannië al heeft, consumenten helpt om gezondere keuzes te maken. We hameren al jaren op betere informatie op verpakkingen en zijn blij dat ze naar onze oproepen geluisterd hebben. Maar we zijn er nog niet.’ De Consumentenbond wil er voor waken er niet opnieuw een systeem komt dat onvoldoende steun heeft van gezondheids- en consumentenorganisaties, zoals bij het Vinkje.

Kritiek

De fabrikanten kiezen er namelijk voor om de verkeerslichten te baseren op portiegrootte en niet op voedingswaarde per 100 gram of per 100 milliliter. Daar zijn de consumentenorganisaties niet gelukkig mee. Combée: ‘op portiegrootte kan je slecht producten vergelijken. En wie telt nou het snoep uit een grote zak totdat de ‘aanbevolen portie’ bereikt is? Ook is er een risico dat bijvoorbeeld kleine chocoladerepen te snel een groene kleurcode krijgen, enkel en alleen omdat het formaat klein is. Dat maakt de reep echt niet gezonder. Het 'groen' en 'oranje' op zoetwaren, ontbijtgranen en koekjes met kleine porties is misleidend. Het zijn allemaal voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan vet, suiker of zout. In het huidige Britse verkeerslichtensysteem hebben die producten meestal een 'rood' in de voedingswaarde staan. Combée: ‘en dat is helemaal terecht.’