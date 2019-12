Campagne geslaagd! Vaarwel Vinkje

Nieuws | 16 juni 2017

Vinkje verdwijnt uiterlijk oktober 2018 van verpakkingen

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat er vanaf 19 oktober 2018 geen producten met het Vinkje op de verpakking meer mogen worden geproduceerd. Producten die voor die tijd zijn geproduceerd, mogen nog worden verkocht tot de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Het ministerie had al eerder aan de Consumentenbond laten weten dat een flink deel van de verpakkingen op 1 november 2017 Vinkje-vrij zal zijn. De Consumentenbond is blij dat het Vinkje al dit jaar van een groot deel van de verpakkingen verdwijnt en zal monitoren of fabrikanten het besluit van VWS strikt naleven.

De Consumentenbond heeft er verder bij VWS en de stichting Ik Kies Bewust, de beheerder van het Vinkje, op aangedrongen dat het blauwe Vinkje prioriteit krijgt bij de uitfasering. Het blauwe Vinkje is het meest misleidende Vinkje dat staat op de minder gezonde of zelfs ongezonde voedingsmiddelen, waarbij het ten onrechte de indruk wekt dat dit gezonde producten zijn.