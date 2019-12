Consumenten willen kleurcodering op voorkant voedselverpakkingen

Nieuws|71% van de consumenten is voorstander van de invoering van een voedselkeuzelogo op de voorkant van levensmiddelen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Consumenten zijn bovendien het meest positief over voedselkeuzelogo’s die werken met verkeerslichtkleuren.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor een voedselkeuzelogo dat werkt met verkeerslichtkleuren. Wij willen dan ook dat de overheid hier snel werk van maakt. Consumenten willen heldere informatie op de voorkant van verpakkingen, waarmee ze in één oogopslag kunnen zien hoe gezond of juist ongezond een product is.’

Voedselkeuzelogo's met kleurcoderingen hebben de voorkeur

Voedselkeuzelogo’s op de voorkant van verpakkingen geven uitleg over de informatie op de achterkant die voor veel consumenten lastig te begrijpen is. De Consumentenbond vroeg een representatief panel van ruim 1000 consumenten naar hun mening over 3 voedselkeuzelogo’s: het Britse Verkeerslichtlogo, het Franse Nutri-Score en het Scandinavische Keyhole logo. De respondenten zijn het meest positief over het Verkeerslichtlogo en Nutri-Score, die beiden werken met verkeerslichtkleuren. 51% zou kiezen voor het Verkeerslichtlogo, 29% voor Nutri-Score en 8% voor het Keyhole logo. Het panel gaf ook aan dat een nieuw voedselkeuzelogo moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

Ingevoerd door een onafhankelijke instantie.

Alle fabrikanten en supermarkten doen mee.

Vermelding op álle producten, niet alleen op gezonde.

Het onduidelijke Vinkje is verleden tijd

Combée: ‘De Consumentenbond heeft met succes gestreden tegen het Vinkje op voedselverpakkingen, omdat dat onbegrijpelijk was voor consumenten. Bovendien bleken producten met een Vinkje niet altijd een gezondere of bewuste keuze. Het is nu hoog tijd voor een evenwichtig en begrijpelijk voedselkeuzelogo. Dat zou bovendien een mooie tegenhanger zijn voor alle claims en andere verkooppraatjes van fabrikanten op de verpakkingen, die daarmee vaak hoge gehaltes suiker, zout en vet verdoezelen.’ Een voedselkeuzelogo is volgens de Consumentenbond noodzakelijk omdat verborgen suiker, verzadigd vet en zout kunnen leiden tot hart- en vaatziektes, nierschade en diabetes.

Oproep aan Tweede Kamer

Om de oproep voor een onafhankelijk, duidelijk voedselkeuzelogo mét kleurcodering kracht bij te zetten, overhandigt de Consumentenbond het onderzoeksrapport 'Voedselkeuzelogo’s’ (pdf) donderdag 12 april aan de Tweede Kamer. Nader onafhankelijk onderzoek, onder regie van de overheid, moet uitwijzen of het Franse of Britse voorbeeld, eventueel in aangepaste vorm, het beste is voor Nederlandse consumenten.

Lees ook: