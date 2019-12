Verwarrende Vinkjes definitief van de verpakking

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Minister Schippers kon er niet langer omheen: het Vinkje kan wettelijk helemaal niet omdat het onbegrijpelijk is. De commissie bevestigt dit.’

De Consumentenbond startte in maart 2016 de actie ‘Weg met het Vinkje’. Combée: ‘Met het Vinkje zouden consumenten in één oogopslag kunnen zien welk product een 'gezondere' of 'bewuste' keuze is, maar uit ons onderzoek bleek dat het Vinkje juist verwarrend is voor consumenten.’ Doel van de campagne was fabrikanten te laten stoppen met het Vinkje en dat de overheid te laten ophouden met het ondersteunen van dit onduidelijke en misleidende logo. Combée: 'En dat is vandaag definitief gelukt.'

App

De minister van Volksgezondheid zegt nu in plaats van de Vinkjes een app te willen laten ontwikkelen. Combée: ‘Voor de Consumentenbond is dit een verkeerd begin van een nieuwe kans om duidelijkheid te scheppen. Maak het consumenten nu niet direct alweer moeilijk door een app te maken waarin producten opgezocht moeten worden. Steek geld en energie liever in een systeem waarbij je op de voorkant van de verpakking van een product duidelijk zet of er veel of weinig zout, suiker of vet inzit. Zoals een verkeerslichtensysteem dat ook in het Verenigd Koninkrijk werkt. De minister zegde op 31 maart jl. de Kamer juist toe om verschillende mogelijkheden door een onafhankelijke commissie op een rij te laten zetten en daarna een keuze te maken.'

Actie

