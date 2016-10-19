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Verwarrende Vinkjes definitief van de verpakking

Nieuws
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Dankzij de campagne van de Consumentenbond verdwijnen de misleidende Vinkjes van de verpakkingen van voedingsproducten. Het juridisch bezwaar van de Consumentenbond tegen het Vinkje is door de VWS-commissie bezwaarschriften gegrond verklaard.

Gepubliceerd op:19 oktober 2016

Strijd tegen Vinkje

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Minister Schippers kon er niet langer omheen: het Vinkje kan wettelijk helemaal niet  omdat het onbegrijpelijk is. De commissie bevestigt dit.’

De Consumentenbond startte in maart 2016 de actie ‘Weg met het Vinkje’. Combée: ‘Met het Vinkje zouden consumenten in één oogopslag kunnen zien welk product een 'gezondere' of 'bewuste' keuze is, maar uit ons onderzoek bleek dat het Vinkje juist verwarrend is voor consumenten.’ Doel van de campagne was fabrikanten te laten stoppen met het Vinkje en dat de overheid te laten ophouden met het ondersteunen van dit onduidelijke en misleidende logo. Combée: 'En dat is vandaag definitief gelukt.'

App

De minister van Volksgezondheid zegt nu in plaats van de Vinkjes een app te willen laten ontwikkelen. Combée: ‘Voor de Consumentenbond is dit een verkeerd begin van een nieuwe kans om duidelijkheid te scheppen. Maak het consumenten nu niet direct alweer moeilijk door een app te maken waarin producten opgezocht moeten worden. Steek geld en energie liever in een systeem waarbij je op de voorkant van de verpakking van een product duidelijk zet of er veel  of weinig zout, suiker of vet inzit. Zoals een verkeerslichtensysteem dat ook in het Verenigd Koninkrijk werkt. De minister zegde op 31 maart jl. de Kamer juist  toe om verschillende mogelijkheden door een onafhankelijke commissie op een rij te laten zetten en daarna een keuze te maken.'

Actie

Lees meer over de actie #wegmethetVinkje:

  • 21 maart 2016start actie.
  • 21 april 2016: De Consumentenbond pleit in het debat 'Hoe verder met Vinkje?' voor het afschaffen van het Vinkje en niet langer door te modderen met dit onbegrijpelijke voedselkeuzelogo.
  • 25 april 2016: de Consumentenbond tekent officieel bezwaar aan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tegen het besluit van minister Schippers om de goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo met één jaar te verlengen tot 1 mei 2017.
  • 5 juli 2016hoorzitting over het bezwaar. Prof. mr. dr. Bernd van der Meulen, hoogleraar levensmiddelenrecht, diende namens de Consumentenbond het bezwaar in bij VWS en voerde het woord op de hoorzitting.