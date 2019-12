Strijd tegen Vinkje gaat onverminderd door

Het debat wordt georganiseerd op verzoek van Stichting Ik Kies Bewust, de organisatie achter het Vinkje. De Stichting wil 'openbaar in debat met zijn criticasters, diëtisten, voedingswetenschappers, consumenten en bedrijven die het keurmerk voeren. Vinkje wil horen of en hoe het beter kan'. De Consumentenbond vreest dat tegenstanders weliswaar aan het woord komen in het debat, maar dat er uiteindelijk weinig wordt gedaan met de kritiek. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Onze ervaring is helaas dat de voedingsindustrie vaak mooie beloftes doet, waar uiteindelijk bar weinig van terecht komt. Hopelijk wordt dit debat niet alleen gevoerd voor de bühne, maar wordt er nu eens daadwerkelijk geluisterd.'

Misleidend

Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2016 blijkt dat ruim driekwart van de consumenten het Vinkje onduidelijk vindt. De Consumentenbond startte daarop de campagne 'Weg met het Vinkje!' die inmiddels door bijna 12.000 consumenten wordt gesteund. Combée: 'Niet alleen vindt een overgrote meerderheid van de consumenten het Vinkje onduidelijk, maar het zet consumenten ook veelvuldig op het verkeerde been. Het blauwe Vinkje, de bewuste keuze, geeft ongezonde producten met veel vet, suiker of zout onterecht een gezond imago. Het Vinkje aanpassen is slechts een lapmiddel. Wat ons betreft verdwijnt het Vinkje zo snel mogelijk van de verpakkingen.'

Steun de campagne 'Weg met het Vinkje!'