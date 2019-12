5 juli hoorzitting verlenging Vinkje

Nieuws|Op 5 juli wordt om 13.00 uur het bezwaar van de Consumentenbond tegen verlenging van het Vinkje behandeld door een bezwaaradviescommissie van VWS. De Consumentenbond zal hier betogen dat het verlengen van het Vinkje in strijd is met de wet.

Uit onderzoek van de Consumentenbond, de Gezondheidsraad, de Stichting Ik Kies bewust, GFK en Twynstra Gudde blijkt dat consumenten de groene en blauwe Vinkjes op supermarktproducten niet begrijpen of verkeerd begrijpen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Zelfs minister Schippers heeft toegegeven dat het Vinkje moeilijk te doorgronden is. Hoe is het dan mogelijk dat zij het Vinkje wel in stand houdt, terwijl consumentenbegrip een wettelijke voorwaarde is voor verlenging van het Vinkje?'

Misleiding

Prof. mr. dr. Bernd van der Meulen, hoogleraar levensmiddelenrecht, heeft namens de Consumentenbond het bezwaar ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zal ook het woord voeren op de hoorzitting. Van der Meulen: 'De goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuze-logo is in strijd met een groot aantal Europese en nationale wettelijke voorschriften en is bovendien misleidend. Wij zullen de commissie verzoeken ons bezwaar gegrond te verklaren en de gevraagde goedkeuring voor het Vinkje alsnog te weigeren.'

