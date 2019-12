Officieel bezwaar tegen verlenging Vinkje

Verwarrend

Al eerder heeft de Consumentenbond zijn zorgen uitgesproken over de groene en blauwe Vinkjes op voedingsproducten. Het Vinkje zou het kiezen gemakkelijker moeten maken doordat consumenten in een oogopslag kunnen zien welk product een 'gezondere' of 'bewuste' keuze is. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de Vinkjes onbegrijpelijk zijn, zelfs na jarenlange voorlichting over de betekenis van de Vinkjes.

De Vinkjes prijken bovendien op allerlei producten waar toch veel suiker, zout of vet in zit, zoals chocolademelk, mueslirepen, popcorn, (oplos)soep en achterham en zet consumenten daarmee op het verkeerde been.

Schippers

Minister Schippers heeft op 31 maart 2016 in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat het logo zijn doel voorbij schiet als consumenten het niet begrijpen. Zij laat onderzoeken wat Nederland kan leren van verschillende systemen in het buitenland en wil eventueel aspecten daarvan overnemen.

De Consumentenbond wil in elk geval dat het Vinkje verdwijnt en zal erop aandringen dat het onderzoek naar een alternatief model onafhankelijk en transparant wordt uitgevoerd, waarbij het belang van consumenten centraal staat. De ervaringen met het Vinkje laten zien dat dit beter niet kan worden belegd bij een stichting die bestaat uit partijen die commerciële belangen hebben bij de verkoop van bepaalde voedingsmiddelen.

Consumenten kunnen de campagne 'Weg met het Vinkje' steunen op consumentenbond.nl/vinkje.

Bekijk het besluit van de minister om het Vinkje te verlengen en de procedure om hiertegen bezwaar te maken.