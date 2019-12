Fabrikanten gebruiken veel meer suiker dan nodig

Nieuws|Vergelijkbare voedingsmiddelen verschillen onderling enorm in de hoeveelheid toegevoegd suiker, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Zo stopt de ene fabrikant 7 suikerklontjes in zijn teriyaki woksaus en de ander maar 1,5. De Consumentenbond vindt dat veel fabrikanten een stuk minder scheutig kunnen zijn en dringt er bij de overheid op aan regie te nemen in het verminderen van suiker.

De Consumentenbond stelde een fictief dagmenu samen van supermarktproducten die op het oog gezond lijken, en vergeleek telkens de hoeveelheid suiker in soortgelijke producten. Daar bleken enorme verschillen in te zitten. Een beker Wienermelange van Aldi bevat 10,5 gram suiker, 2,5 keer zoveel als een soortgelijk product van Jumbo. In een granenreep van Ravensbergen zit 7 gram suiker, terwijl in een vergelijkbare Bolletjereep maar 2 gram suiker zit. Maar de Fairtrade Woksaus Teriyaki spant de kroon met 28 gram suiker per portie, ruim vier keer zoveel als in de Go-Tan Original Teriyaki saus.

Suiker in dagmenu

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een maximum van 50 gram (vrouwen) tot 60 gram (mannen) vrije suikers per dag. Kiezen consumenten bij het onderzochte dagmenu steeds de varianten met de minste suiker, dan zitten ze daar al ruim boven met gemiddeld 67 gram aan toegevoegd suiker. Consumenten die de suikerrijkste varianten kiezen, krijgen maar liefst 160 gram suiker binnen. Dit staat gelijk aan 40 suikerklontjes.

Advies RIVM

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij dringen, samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting, al sinds de start van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling in 2014 aan op sluitende afspraken om het gehalte suiker, zout en verzadigd vet in producten naar beneden te krijgen. Helaas constateerde het RIVM onlangs dat er nog steeds teveel suiker en zout in voeding zit. Er ligt een kraakhelder advies van de Commissie Criteria Productsamenstelling: de overheid moet zelf de normen voor verlaging van suiker, vet en zout opstellen. Wij pleiten ervoor dat de staatssecretaris dit advies overneemt.’

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

In 2014 sloten de overheid en de industrie het Akkoord Verbetering Productsamenstelling om de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in producten te verlagen, maar tot nu toe hebben alleen de groenteconserven- en de zuivelsector plannen ingediend om de gehaltes suiker in de producten omlaag te brengen. Die plannen werden door de onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie als ‘redelijk’, respectievelijk ‘matig ambitieus’ bestempeld. Alle andere sectoren komen al sinds de start van het Akkoord weg met inactiviteit op het gebied van suiker of, zoals bij frisdranken, met een plan dat de verantwoordelijkheid naar consumenten verlegt. Die moeten anders gaan kiezen, in plaats van dat fabrikanten de hoeveelheid suiker verlagen.

