Flinke zoutreductie mogelijk in supermarktproducten

Onderzoek van de Consumentenbond naar het zoutgehalte in 181 A-merk- en huismerkproducten van Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus laat zien dat er grote verschillen zijn tussen gelijksoortige producten. De stamppot boerenkool met worst van Aldi bevat ruim 2 keer zo veel zout (4,2g) als die van Jumbo (1,9g), het vegetarische gehakt van Lidl is per portie (1,7g) bijna dubbel zo zout als dat van AH (0,9g) en de maaltijdsaus zoetzuur van Knorr is per portie ruim 4 keer zo zout (1,9g) als de zoetzure saus van Uncle Ben’s (0,4g).

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Hoe kan het dat het ene product 2 tot 4 keer zo zout is als een vergelijkbaar product? Fabrikanten komen altijd met smoezen als ’langlopend proces’, ‘smaakgewenning’ en ‘houdbaarheidsproblematiek’. Maar ons onderzoek laat zien dat een forse zoutreductie helemaal niet zo moeilijk is als fabrikanten ons willen laten geloven. Als de ene fabrikant het kan, waarom de andere dan niet?’

Te vrijblijvende zelfregulering

In 2014 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid samen met het bedrijfsleven het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De Consumentenbond, de Hartstichting, de Nierstichting en de Nederlandse Hypertensie Vereniging bekritiseerden dit akkoord en ook de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) bestempelde de afspraken over zoutreductie binnen het akkoord meermaals als zwak of matig ambitieus en stelde verdergaande plannen voor. Maar de stuurgroep van het akkoord negeert de adviezen van de WAC stelselmatig.

Combée: ‘Ons onderzoek bevestigt dat de plannen van het akkoord weinig ambitieus zijn. Zo voldoen nagenoeg alle braadworsten en alle kant-en-klare-lasagne nu al aan de zoutnormen voor eind 2018 en eind 2019. Fabrikanten kunnen met zulke slappe normen de komende jaren rustig achterover leunen. Het is hoog tijd om de adviezen van de WAC bindend te maken zodat er echt stappen worden gezet in zoutreductie.’

Het onderzoek (pdf, alleen voor leden) naar zout in huismerkproducten staat in de Consumentengids die 24 januari verschijnt.

Verborgen zout Ondanks beloftes van de levensmiddelenindustrie bevatten alledaagse levensmiddelen nog steeds onnodig veel verborgen zout. Dat kan anders! Steun onze actie!

