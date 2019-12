Levensmiddelenakkoord heeft waterdichte afspraken nodig

De Nederlandse Hypertensievereniging, de Hartstichting, de Nierstichting en de Consumentenbond vinden het goed dat er een akkoord is, met een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) die de plannen van de verschillende levensmiddelensectoren toetst. De adviezen van de WAC lijken door de stuurgroep (voornamelijk vertegenwoordigers van de sector) echter niet serieus genomen te worden. De WAC is niet onder de indruk van alle plannen die tot nu toe zijn ingediend door de vleeswaren-, de soepen- en de sauzensector maar de stuurgroep negeert vervolgens de adviezen voor verbetering. De verenigde partijen vinden dat de stuurgroep onafhankelijker moet zijn. De bestuurders uit de levensmiddelensector zelf hebben een veel te dikke vinger in de pap. De partijen willen meer waarborgen dat de plannen ambitieus zijn, dat alle bedrijven meedoen én er sancties komen voor bedrijven die niet aan de maatstaven voldoen. Uiteindelijk blijkt keer op keer dat de broodsector als enige relevante sector serieus stappen met zoutreductie heeft gezet, door wetgeving!

Hoge prioriteit

De partijen constateren meer problemen in de uitvoering van het akkoord. De planning van het akkoord loopt in 2015 al vertraging op: zo zijn voor portiegrootte en suiker in kinderproducten nog steeds geen afspraken gemaakt. Dit ondanks de toezegging van de Minister dat die er in 2014 zouden komen en 'hoge prioriteit' zouden krijgen binnen het akkoord. Dat dit hard nodig is, blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van de Consumentenbond naar kindertussendoortjes. En, via vleesproducten als worst, hamburgers en gehakt krijgen Nederlanders gemiddeld maar liefst 7% van hun zoutinname binnen. Ook bevatten deze producten veel verzadigd vet. De partijen willen dat ook voor deze sector afspraken worden gemaakt. Uit recent onderzoek naar de samenstelling van slavinken bleek dat er nog een wereld te winnen is met betrekking tot zout en verzadigd vet in deze producten. Het Akkoord werd precies een jaar geleden gesloten, nadat jarenlange vrijblijvende zelfregulering keer op keer bleek te falen.

Lees ook: