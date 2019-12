Teleurstelling over uitkomst rapport zoutinname

Nieuws|De Hartstichting, Nierstichting, Nederlandse Hypertensievereniging en de Consumentenbond betreuren het dat uit een vandaag gepubliceerd rapport van het RIVM blijkt dat de zoutinname van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 10 jaar niet is gedaald. Een hoge zoutconsumptie verhoogt het risico op een hoge bloeddruk en hart- of vaatziekten. Bovendien kan te veel zout zorgen voor nierschade of bestaande nierschade verergeren.

80% van de zoutinname is afkomstig van bewerkte voedingsmiddelen. Ondanks alle mooie woorden van de levensmiddelenindustrie om zout in voedingsmiddelen te verlagen, hebben hun inspanningen niet geleid tot een lagere zoutinname door de Nederlandse bevolking. Op deze manier dreigen de doelstellingen van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, dat minister Schippers met de voedingsindustrie sloot, niet gehaald te worden. In het akkoord dat de minister met de branche heeft gesloten, is een einddoel voor 2020 opgenomen: iedereen die volgens de aanbevelingen eet, krijgt dan niet te veel zout, suikers en verzadigde vetten binnen. Dit akkoord biedt perspectief op verbetering, maar er zijn extra waarborgen nodig om de doelstellingen daadwerkelijk te halen:

niet alle relevante branches zijn vertegenwoordigd;

bedrijven kunnen er binnen branches mee wegkomen als zij toch te weinig doen;

de adviezen van de Wetenschappelijke Advies Commissie worden niet serieus genoeg genomen door de stuurgroep van het akkoord.

Wetgeving

De Consumentenbond is van mening dat wetgeving uiteindelijk het beste resultaat oplevert en begon daarom de campagne Verborgen zout. In branches waar dat mogelijk is, heeft dat ook de voorkeur. De bakkerijsector leverde hiervoor het bewijs. Onder druk van onder meer de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting, vroeg de branche het ministerie 2 maal om een aanpassing in de wet, zodat alle bakkers zich wel móeten houden aan de norm. In 2009 en in 2012 is het Warenwetbesluit Meel en Brood aangepast, en ons brood is daardoor zo'n 25% minder zout geworden in een paar jaar.