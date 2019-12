Garantiefonds vliegtickets hard nodig voor reiziger

In de afgelopen bijna 3 jaar zijn er alleen al in Europa zo’n 16 vliegmaatschappijen failliet gegaan, zoals Air Berlin, Wow Air, Aigle Azur en Thomas Cook airlines. Buiten Europa vielen er nog meer om, onder andere Jet Airways. Consumenten zijn dan niet alleen het geld van hun gekochte tickets kwijt, maar gestrande passagiers moeten vaak ook dure enkele reizen kopen om weer terug te kunnen naar huis. Daar komen in veel gevallen nog eens de kosten bij van de annulering van bijvoorbeeld hotelkamers en autohuur, die vlak voor vertrek hoog zijn. Een garantiefonds vergoedt de vliegtickets en/of repatrieert zo nodig de reiziger.

Lege handen

Sandra Molenaar, algemeen directeur Consumentenbond: 'Het is natuurlijk vreemd dat de klant op een vakantiereis van bijvoorbeeld €700 bij een faillissement van een reisonderneming een wettelijke garantie heeft, maar bij een los ticket van €700 met lege handen staat.'

ANVR-directeur/voorzitter Frank Oostdam voegt daaraan toe: 'Samen met de reissector en SGR bieden wij consumenten al zoveel mogelijk bescherming. Maar dan kan het niet zo zijn dat vliegmaatschappijen zich hier volledig aan onttrekken. Daarom roepen wij de politiek op hier actie op te ondernemen en consumenten niet in de kou te laten staan bij faillissement van een vliegmaatschappij.'

ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen: 'Consumenten reizen vaker en verder. De gevolgen van een failliete vliegmaatschappij zijn voor de consument niet in te schatten en kunnen groot zijn. Een garantiefonds is de goedkoopste en beste manier om dit risico te dekken.'

Voorstel

ANVR, ANWB, SGR en de Consumentenbond hebben een voorstel ontwikkeld, gebaseerd op een al enkele jaren bestaande wet in Denemarken. Deense reizigers betalen een klein bedrag bovenop hun vliegtickets ten gunste van het garantiefonds. Volgens de organisaties zou de Nederlandse overheid €0,25 per ticket moeten laten heffen. Deze heffing is eenvoudig in te voeren en concurrentieneutraal aangezien het geldt voor álle in Nederland opstappende passagiers. Gedupeerde reizigers kunnen dan vanuit dit fonds worden teruggebracht en terugbetaald bij faillissement.

Het beheer van het fonds komt in handen van het garantiefonds SGR, dat al vergelijkbare activiteiten verzorgt voor SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds.

Meer zekerheid

Erik Jan Reuver, directeur SGR: 'Een dergelijke garantie biedt reizigers meer zekerheid bij het boeken. Anders dan bij aanschaf van goederen loopt de klant bij het kopen van een los ticket nú een groot financieel risico. Dit, omdat vaak maanden van tevoren een ticket wordt gekocht en direct moet worden betaald. Daarbij komt dat het voor een klant geen doen is om inzicht te krijgen in de financiële situatie van een (buitenlandse) vliegmaatschappij. Zelfs voor deskundigen is dat moeilijk.'

