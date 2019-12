Sushi-test beperkt zich niet tot Randstad

We hebben ook veel boze reactie gehad van consumenten, omdat we de indruk wekten het te veel moeite te vinden om voor ons onderzoek de Randstad te verlaten. Dit is niet zo en de Consumentenbond licht graag toe waarom.

Toelichting

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We zijn er voor heel Nederland en natuurlijk komen we overal even graag. Bij al onze onderzoeken willen we zo volledig mogelijk zijn, maar in de praktijk maken we natuurlijk wel keuzes omdat het jammer genoeg niet haalbaar is alles en overal te testen. We hebben dit keer gekeken naar de zogenaamde all-you-can-eat-sushi, omdat dit concept de laatste jaren steeds populairder is geworden in Nederland. Helaas is de indruk ontstaan dat wij het te veel moeite vonden om naar het noorden van Nederland te rijden en dat wij alleen locaties in de Randstad bezoeken. Dat is niet het geval, het onderzoek laat duidelijk zien dat er ook locaties buiten de Randstad zijn meegenomen, zoals Hoogeveen, Arnhem, Apeldoorn, Goes, Weert, Tilburg en Breda.'

Steekproeven

Ook eerdere onderzoeken laten zien dat de Consumentenbond verder kijkt dan de Randstad, juist om een zo representatief mogelijk beeld te schetsen. In andere horeca-onderzoeken reisden onderzoekers onder meer naar Groningen, Roermond, Zwolle, Tilburg, Hoogerheide, Ermelo en Oss. Combée: 'Het gaat altijd om steekproeven, waarin niet alle restaurants kunnen worden meegenomen, hoe zeer wij dit ook willen. En natuurlijk willen ook consumenten graag weten hoe hun favoriete horecagelegenheid scoort op hygiëne, iets wat ze zelf nauwelijks kunnen controleren.'

Inspectiegegevens openbaar

De Consumentenbond vindt ook dat consumenten het recht hebben om van àlle horecagelegenheden te weten hoe het gesteld is met de hygiëne. Het is de taak van de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), om dit regelmatig te controleren. En het is belangrijk dat de NVWA zijn inspectieresultaten vervolgens openbaar maakt. De NVWA heeft hier in 2014 een begin mee gemaakt, maar tot nu toe zijn alleen de inspectierapporten van lunchrooms in te zien. De Consumentenbond pleit ervoor dat de NVWA snel de inspectiegegevens van andere eetgelegenheden openbaar maakt. Alleen op die manier weten alle consumenten hoe het gesteld is met de hygiëne in de horeca, van Groningen tot Maastricht.