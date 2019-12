Tandartsprijzen en -adviezen lopen sterk uiteen

Nieuws|De prijzen van tandartsen voor gebitsbehandelingen kunnen tot duizenden euro's verschillen, zo blijkt uit een steekproef in de Consumentengids. De Consumentenbond adviseert consumenten die twijfelen over een voorgestelde - dure - gebitsbehandeling om zich goed voor te bereiden al zij een second opinion willen.

Zes consumenten met gebitsproblemen vroegen in opdracht van de Consumentenbond steeds bij 4 à 5 tandartsen een second opinion en een behandelplan op schrift. De mysteryshoppers waren over het algemeen positief over de tandartsen en vonden dat ze goed geholpen werden. De tandartsen gaan echter op een erg wisselende manier met deze vraag om. Sommige boden 3 mogelijke behandelingen met volledig behandelplan en offerte, waar een ander enkel een bedrag op een briefje krabbelde. Ook de voorgestelde behandelingen voor dezelfde patiënt verschillen enorm. Zo adviseerde de ene tandarts een patiënt implantaten voor bijna €2500 waar een andere een frameprothese voor €477 voldoende vindt.

Recht

Hoewel de ervaringen van de mysterypatiënten bij de tandartsen die we bezochten over het algemeen positief zijn, blijkt dat niet elke tandarts zit te wachten op een consult voor een second opinion. Zeven van de benaderde tandartsen reageerden afwijzend op het verzoek. Consumenten hebben echter altijd het recht om een second opinion te vragen. De secondopinionarts mag hier maximaal €94,77 voor rekenen, exclusief eventuele foto's of andere behandelingen. Dit bedrag wordt soms vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Consumenten die liever niet aan hun eigen tandarts om een doorverwijzing vragen, kunnen advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) via 0900- 2025012 (€0,90 per gesprek).