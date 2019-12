Toyota Yaris reclame misleidend

In de tv-commercial rijdt een mooie Yaris uitvoering: de 5-deurs Dynamic met onder meer een panoramadak en grote lichtmetalen velgen. Met een verborgen camera probeerde de Consumentenbond deze uitvoering voor de aangeboden prijs te kopen. Bij drie dealers staat onder de offerte voor een rode 5-deurs auto en lichtmetalen velgen een bedrag van minimaal €15.493. Ruim €3000 meer dan de advertentieprijs en nog steeds niet precies de auto zoals in de advertentie te zien is. Met de speciale velgen en het panoramadak komt de getoonde auto maar liefst op €20.400.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft al eerder aangegeven dat bij een advertentie met een productafbeelding, deze dan volstrekt gelijk dient te zijn aan geadverteerde product. In eerdere uitspraken van de RCC heeft de Commissie ook aanbevolen aan de adverteerders (waarvan één nota bene ook Toyota was) om met dit soort reclames te stoppen. De Consumentenbond ziet wel vaker autoreclames met een 'vanaf'-prijs. Vaak wordt daarbij vermeld dat er extra kosten zijn. Die informatie ontbreekt bij de reclame voor de Toyota Yaris en bovendien wordt in deze reclame niets verteld over een 'inruilpremie'. De Consumentenbond heeft er bij de importeur op aangedrongen om per direct met deze reclame te stoppen. Toyota heeft ook toegezegd dit te doen maar hoe de nieuwe reclame eruit komt te zien is nog niet bekend.

Vind jij ook dat autoprijzen beter vergeleken moeten kunnen worden? Steun dan de actie en druk op STOP!