Tweede Kamer aan zet voor meer keuze snel internet

De Consumentenbond vindt dat er nu te weinig keuze is door gebrek aan concurrentie, te gesloten netwerken en het ontbreken van 'openheid'-eisen voor nieuwe netwerken.

Drie maatregelen

In aanloop naar het Algemeen Overleg Telecom op woensdag 18 november 2015 pleit de Consumentenbond voor een drietal maatregelen:

Een evaluatie van de open netwerken in Harderwijk en Waalre. In Harderwijk hebben consumenten keuze uit minimaal 6 aanbieders van snel internet. Op basis van deze analyses kunnen eisen worden opgesteld voor andere netwerken. Een toegangsplicht voor netwerkbeheerders, zodat 'derde' aanbieders diensten aan kunnen bieden op bestaande of nieuwe netwerken. Een nieuwe manier van monitoring van het huidig aanbod, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke keuze voor consumenten en dus de daadwerkelijk geleverde snelheid op alle verschillende adressen.

Keuze uit minimaal drie providers

De Consumentenbond krijgt signalen van consumenten dat ze niet kunnen kiezen voor een andere aanbieder met snel internet of dat zij helemaal geen snel internet hebben. Ook uit onderzoek van Stratix, dat in juni 2015 in opdracht van de Consumentenbond is uitgevoerd, blijkt dat slechts 23% van de Nederlanders voor snel internet (tenminste 30 Mbps) kan kiezen uit 3 of meer providers. De Consumentenbond voert daarom de campagne: Meer keuze snel internet! Consumenten die ook vinden dat er te weinig keuze is in snel internet, kunnen de campagne steunen.

Om ook bij Europese politici het belang van meer concurrentie op breedband te benadrukken, heeft de Consumentenbond zich aangesloten bij de Europese alliantie #Netcompetition die 16 november van start is gegaan.

