Tweederde Windows-pc's heeft ernstige beveiligingsproblemen

Software-updates zijn net zo belangrijk voor het beveiligen van computers als virusscanners, omdat hackers vaak gebruik maken van lekken in verouderde software. Op 39% van de onderzochte computers stonden verouderde versies van programma's als Java, Adobe Flash en Adobe Reader. Het verwijderen of updaten van deze software lost een groot deel van de aangetroffen lekken op, al bleek uit het onderzoek ook dat verouderde software niet het enige beveiligingsprobleem is. Op 25% van de computers stond ongewenste of verdachte software, bij 13% was het gebruikersaccountbeheer uitgeschakeld (waardoor ieder programma zich zonder toestemming van de gebruiker kan installeren) en 3% had helemaal geen antivirussoftware.

Onderzoek

De Consumentenbond raadt consumenten aan om hun pc na te lopen op belangrijke risicofactoren en geeft informatie hoe beveiligingsproblemen op te lossen. Voor het onderzoek vulden 498 personen een enquête in en scanden hun Windows-pc op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruikten zij ScanCircle, een gratis te downloaden analyseprogramma. De Consumentenbond keek in zijn onderzoek alleen naar Windows-pc's omdat 90% van de consumenten dit besturingssysteem gebruikt.

