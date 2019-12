Veel problemen na samenvoegen netwerken UPC en Ziggo

Het merendeel van de klachten (57%) gaat over blokken en strepen in beeld, een vijfde betreft wegvallend beeld. Een ondervraagde meldt: ‘Het beeld hapert vaak en staat soms helemaal stil. En anders zie ik wel blokjes in beeld.’ Andere problemen gaan onder meer over slechte ontvangst, minder informatie in de elektronische programmagids en het verdwijnen van sommige zenders.

Ziggo-klanten met problemen kunnen contact opnemen met de klantenservice van Ziggo, maar krijgen daar soms te horen dat ze zelf maar een nieuwe kabel of splitter moeten kopen. De Consumentenbond adviseert om aan te blijven dringen en te vragen om nieuwe kabels of een monteur, ook als de servicemedewerker dit niet aanbiedt. Eén op de drie problemen werd wel goed opgelost. 'De medewerker was oplossingsgericht en bood compensatie aan’, aldus een tevreden Ziggo-klant.

UPC stopt deelname Klachtenkompas.nl

Als gevolg van het samengaan van UPC en Ziggo stopt UPC per direct met het aannemen van klachten op Klachtenkompas.nl, het online-platform van de Consumentenbond waar consumenten en bedrijven samen werken aan het oplossen van klachten. Ziggo heeft nooit deelgenomen aan Klachtenkompas.nl. De Consumentenbond vindt het zeer teleurstellend dat nu ook de miljoenen voormalige UPC-klanten hun problemen niet meer via Klachtenkompas.nl kunnen oplossen, vooral nu blijkt dat de klantenservice van Ziggo veel klachten niet direct oplost.

Door de fusie van Ziggo met Liberty Global (het moederbedrijf van UPC) moesten alle Ziggo-klanten hun tv-zenders opnieuw in stellen. UPC en Ziggo gaan medio april 2015 verder als Ziggo.

Update 20 april 2015:

De Consumentenbond heeft een stappenplan gemaakt voor Ziggo-klanten die nog problemen hebben.