Nieuws|Consumenten met een Volkswagen zijn nog steeds in het ongewisse over de mogelijke gevolgen die de 'dieselgate' voor hen heeft. Europese consumentenorganisaties vinden dat onaanvaardbaar en roepen Volkswagen op om eindelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen en duidelijkheid te verschaffen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als Volkswagen schade heeft veroorzaakt, dan moet het bedrijf op de blaren zitten. Het probleem is echter dat er nog zoveel onbeantwoorde vragen zijn, dat het maar niet duidelijk wordt wat de schade is. Recente berichten over dat Volkswagen Europese autobezitters niet zou compenseren, maken openheid nog urgenter.'

Het is onduidelijk of er in alle landen een verplichte terugroepactie komt. Ook is nog steeds niet bekend welke aanpassingen noodzakelijk zijn bij welke (type) auto's en wat dat voor gevolgen heeft voor de prestaties, de uitstoot van schadelijke stoffen en het verbruik van die auto.

Internationale krachtenbundeling

De Consumentenbond trekt in 'dieselgate' samen op met 39 Europese zusterorganisaties, onder de paraplu BEUC, om zo een sterke vuist te maken tegen de internationale autobranche in het algemeen en Volkswagen in het bijzonder.

Lees het persbericht BEUC

Lees meer over het Volkswagenschandaal