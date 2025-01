De Consumentenbond is niet betrokken bij de collectieve claimprocedure die Stichting Car Claim heeft gestart. We zijn uiteraard wel blij met de uitspraak waarin is vastgesteld dat Volkswagen onrechtmatig gehandeld heeft. Met deze uitspraak staan wij ook sterker in onze individuele procedures.

De rechter heeft geoordeeld dat kopers van een nieuwe of tweedehandse sjoemeldiesel recht hebben op een korting bij de garage of dealer waar zij hun auto kochten. Die korting heeft de rechter begroot op €3000 bij een nieuwe sjoemeldiesel of €1500 bij een tweedehands. Maar met dat oordeel ontvangen consumenten nog geen compensatie. Het oordeel van de rechter is een zogenoemde verklaring voor recht en betekent niet dat consumenten direct aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Daarvoor is een vervolgprocedure noodzakelijk.

Volkswagen is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Het zal daarom nog wel een aantal jaar duren voordat hier in hoger beroep over wordt beslist. Wat maakt dat je nog langer moeten wachten op je geld.

Conclusie

Het is positief dat er is vastgesteld dat Volkswagen onrechtmatig heeft gehandeld en zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Mede op basis van deze uitspraak vorderen wij van Volkswagen - namens jou - een schadevergoeding.

Met onze individuele procedures willen wij rechterlijke uitspraken verkrijgen waarin Volkswagen wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade. Er zijn in Nederland nog geen rechterlijke uitspraken gedaan die hier specifiek over gaan. Wij willen met de uitkomsten van deze voorbeeldprocedures Volkswagen in beweging krijgen een regeling te treffen voor alle gedupeerde consumenten. Net zoals Volkswagen dat gedaan heeft in landen als Duitsland, de VS, Canada en Australië.