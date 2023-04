Het is de tweede uitspraak over een sjoemeldiesel en de tweede keer dat een rechter beslist dat Volkswagen een consument moet compenseren. Op 23 maart oordeelde de rechtbank in Haarlem ook al dat de autofabrikant een consument €3000 moest terugbetalen wegens misleidende verkoop van een Volkswagen waarin sjoemelsoftware was gebouwd. Ook die zaak was aangespannen door VGDES en de Consumentenbond.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn heel blij met de uitspraak. Het is niet alleen een overwinning voor deze consument, maar voor alle consumenten met een sjoemeldiesel. De uitspraak biedt veel houvast om voor álle gedupeerden schadevergoeding te eisen.’

Misleidend

In 2011 kocht Groningse consument heel bewust een Volkswagen Polo Blue Motion diesel vanwege zijn 'schone karakter'. De auto werd aan hem verkocht als een investering in duurzaamheid. In de verkoopfolder schrijft Volkswagen onder meer: ‘Met de Polo BlueMotion zet Volkswagen een stap op weg naar een schonere toekomst. Zijn enorme zuinigheid, milieuvriendelijke technologie en aangename dynamiek maken hem tot de meest verantwoorde keus voor nu én komende generaties.’ Dat was misleidend, oordeelde de rechter. De milieuclaims stroken niet met de installatie en het gebruik van manipulatiesoftware om de emissieresultaten van de auto’s in een testomgeving te beïnvloeden.

Onrechtmatig gehandeld

Dick Bouma, voorzitter van VGDES: ‘De rechter veegt de vloer aan met de argumenten van Volkswagen in een fraai en goed leesbaar vonnis. Hij is in al onze grondslagen voor aansprakelijkheid meegegaan en stelt dat VW onrechtmatig heeft gehandeld. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat milieuclaims van handelaren kloppen. En ook dat dat producten geen verboden onderdelen bevatten. Aldus de rechter. Heel logisch natuurlijk, maar voor Volkswagen kennelijk niet.’

Compensatieregeling

De rechter stelt in zijn vonnis dat Volkswagen in de periode 2009 – 2015 onrechtmatig heeft gehandeld door onjuiste informatie te verstrekken aan consumenten. Molenaar: ‘Dat is nogal wat. En niet alleen voor deze individuele zaak, maar veel breder. Het maakt korte metten met de manier waarop Volkswagen sjoemeldiesels verkocht. Met deze uitspraak en die van de kantonrechter in Haarlem op 24 maart, sluit het net zich om Volkswagen. We roepen de autobouwer op om nu eindelijk eens verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten en met ons in gesprek te gaan over een compensatieregeling voor álle Nederlandse gedupeerden.’

Aanmelden

Consumenten die in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel reden (allen onderdeel van Volkswagen AG) en mee willen doen, moeten zich melden bij Consumentenbond Claimservice.