Doorbraak in Volkswagen Dieselschandaal: rechter wijst compensatie toe

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Dit is een geweldige overwinning. Niet alleen voor deze consument, maar voor alle automobilisten in Nederland die zijn misleid door Volkswagen en een veel viezere auto kochten dan ze dachten. Dat zijn tussen de 150.000 en 180.000 auto’s. Ook zij kunnen met ons meedoen en compensatie eisen van Volkswagen.'

De Consumentenbond en VGDES voeren tot nu toe 4 proefprocedures om compensatie te eisen van Volkswagen voor het plaatsen van verboden software in hun auto’s. Deze software zorgde ervoor dat de auto in testsituaties schoner leek dan hij in werkelijkheid is. Volkswagen schond hiermee de wet en regelgeving op de Europese markt. Bovendien misleidde Volkswagen haar klanten en handelde daarmee onrechtmatig.

7 jaar strijd

De Consumentenbond en VGDES zijn tevreden met het voor deze consument behaalde resultaat. Dick Bouma, voorzitter VGDES: 'Dit is de eerste keer dat de rechtbank heeft geoordeeld dat Volkswagen schadevergoeding aan een consument moet betalen, omdat Volkswagen deze consument te veel heeft laten betalen voor zijn sjoemeldiesel. Het is een belangrijke overwinning in een strijd die al 7 jaar duurt. Uiteindelijk blijkt dat eerlijkheid het langst duurt.'

Volkswagen probeerde in de zaak de verantwoordelijkheid nog af te schuiven naar de dealer waar de consument zijn auto had gekocht. Molenaar: ‘Schandalig. Een grote multinational die een kleine MKB’er wil laten bloeden voor wat hij zelf heeft veroorzaakt. Gelukkig veegde de rechter dit argument ook van tafel.’

Proefprocedures

De zaak in Haarlem is 1 van de 4 proefprocedures tegen Volkswagen AG waarin de Consumentenbond en VGDES voor consumenten schadevergoeding eisen.

Volkswagen probeerde lange tijd deze rechtszaken aan te houden in afwachting van langslepende collectieve procedures. Ook probeerde het bedrijf ervoor te zorgen dat rechtszaken alleen in Amsterdam gevoerd konden worden. In de zomer van 2022 maakte de rechter daar korte metten mee: Volkswagen moest maar eens reageren op de verwijten van Consumentenbond en de Stichting. Deze uitspraak is daarvan het resultaat.

Regeling

Molenaar: 'Ons doel is dat Volkswagen inziet dat het Nederlandse consumenten met een getroffen auto eerlijke compensatie moet bieden, en dat zij daarvoor snel met ons in gesprek gaat over een regeling. Doet Volkswagen dat niet, dan beginnen wij meer procedures.'

Aanmelden

VGDES en Consumentenbond roepen alle consumenten die in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel kochten of leaseten (allen onderdeel van Volkswagen AG) zich aan te melden bij Consumentenbond Claimservice.