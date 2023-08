Volkswagen moet eigenaar tweedehands sjoemeldiesel €1500 betalen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn blij dat er opnieuw een rechter is die korte metten maakt met de handelswijze van Volkswagen. De kantonrechter oordeelt onder meer dat Volkswagen, door tegenover de consument te verzwijgen dat de testresultaten zijn gemanipuleerd met manipulatiesoftware, essentiële informatie voor een aankoopbeslissing heeft onthouden. Of in gewoon Nederlands: Volkswagen heeft de consument misleid.’

Dick Bouma, voorzitter van VGDES: ‘De rechter veegt ook de vloer aan met de zogenaamde duurzame ambities die de autobouwer zegt te hebben. Hij wijst daarbij fijntjes op het feit dat het toepassen van manipulatiesoftware in strijd is met de door VW onderschreven branchecode. Daarin staat dat fabrikanten ernaar streven hun ecologische voetafdruk en impact op het milieu te verkleinen.’

Schadebedrag

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat als zij een auto kopen, die geen verboden onderdelen zoals manipulatiesoftware bevat, aldus de rechter. Ook niet als het, zoals in deze zaak, gaat om een tweedehands gekochte auto.

De uitspraak is een opsteker voor alle eigenaren met een sjoemeldiesel, vindt Bouma: ‘Het maakt duidelijk dat ook consumenten die bij een dealer een gebruikte auto hebben gekocht, Volkswagen aansprakelijk kunnen stellen voor hun schade.’ Het schadebedrag is in lijn met eerdere rechterlijke uitspraken over gebruikte Volkswagens.

Proefprocedures

VGDES en de Consumentenbond voeren 4 procedures tegen VW vanwege de misleidende verkoop van dieselauto’s met verboden sjoemelsoftware. Op 23 maart en 4 april 2023 veroordeelden de rechtbanken in Haarlem en Groningen Volkswagen al tot het uitbetalen van een schadevergoeding aan 2 consumenten van elk €3000 voor nieuw gekochte sjoemeldiesels. Op 18 september 2023 komt de vierde zaak voor de rechtbank in Den Bosch.

Molenaar: ‘Ons doel is om het net om VW steeds strakker aan te trekken en het bedrijf zo te bewegen tot een gesprek over een compensatieregeling voor álle Nederlandse gedupeerden.’

Aanmelden

Had je in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel (allen onderdeel van Volkswagen AG)? En wil je schadevergoeding claimen? Meld je dan aan bij Consumentenbond Claimservice.