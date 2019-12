VW-schandaal maakt duidelijk: nieuw testsysteem bittere noodzaak

Monique Goyens, directeur-generaal van BEUC: 'Een van de problemen in de EU is dat er - in tegenstelling tot in de VS - geen systeem van toezicht is, dat onafhankelijke on-the-road-tests vereist. De EU moet een dergelijk systeem invoeren om het vertrouwen onder consumenten te herstellen.' Die eis heeft BEUC nu per brief bij de betrokken Eurocommissarissen neergelegd. Bovendien vraagt BEUC de EU haast te maken met de invoering van een nieuwe testprocedure, de zogeheten World Light Duty Test Procedure (WLTP) die het praktijkverbruik beter benadert, en die minder gevoelig is voor manipulatie. De WLTP doet bovendien recht aan alle moderne aandrijftechnieken - ook hybride en elektrische auto's. Dat is met de huidige testmethode, die nog stamt uit de jaren 70, niet het geval. De invoering van de WLTP staat gepland in 2017, maar een aantal autofabrikanten probeert dat te vertragen. Het schandaal met Volkswagen maakt echter meer dan duidelijk dat van uitstel geen sprake mag zijn.

Sjoemelen

Het gesjoemel van Volkswagen komt niet helemaal als een verrassing. Uit eerder onderzoek, waaraan ook de Consumentenbond deelnam, bleek al dat fabrikanten niet eerlijk communiceren over brandstofverbruik en uitstoot. De resultaten op de rollerbank kwamen bij lange na niet overeen met tests op de weg. De gebruikte testmethode (NEDC) is een laboratoriumtest die fabrikanten de mogelijkheid biedt testwagens zuiniger te maken met speciale banden, en andere zaken die rol- en luchtweerstand beïnvloeden, zoals afgeschroefde zijspiegels. Zo daalt op papier het verbruik en daarmee de CO2-uitstoot van het wagenpark, maar in werkelijkheid blijft die daling achter. Manipulatie middels software was tot nog toe onbekend. De Consumentenbond gebruikt al 10 jaar de meetcijfers uit de Ecotest, een initiatief van de ADAC, de Duitse ANWB.

