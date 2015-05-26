Zuinige verbruikcijfers auto's ongeloofwaardig

In de praktijk blijken auto's op de weg vaak gemiddeld 15 tot 20% minder zuinig dan er uit de officiële meting komt. Bij hybride auto's loopt dit op van 30 tot 50%. Verschillen worden veroorzaakt door het gebruik van een sterk verouderd testprogramma en trucs van de fabrikanten.

Ecotest

In tegenstelling tot de fabrikanten gebruikt de Consumentenbond al 10 jaar de meetcijfers uit de Ecotest, een initiatief van de ADAC, de Duitse ANWB.

Uit de verschillende resultaten van de geteste auto's bleek wel hoe rooskleurige de cijfers van de hybride Mitsubishi Outlander PHEV zijn. Volgens de folder is het benzineverbruik 1,9 l/100 km maar in de test van de Consumentenbond verbruikt de auto naast de nodige kiloWatturen stroom ook 4,2 l/100 km, een meerverbruik van 120% en een fikse uitschieter op de gemiddelden.

Consumenten kunnen op de website van de Consumentenbond zelf ook het verschil tussen de fabrieksopgave en de Ecotest opzoeken, bij de Testresultaten & specificaties van auto's.

Trukendoos

Fabrikanten halen alles uit de kast om op papier een zo laag mogelijk verbruik te realiseren en daarmee vooral de zakelijke rijder te lokken. Want hoe zuiniger de auto, des te lager de bijtelling. Het begint er al mee dat de auto's nog steeds op dezelfde wijze -en legitiem- worden getest als in de jaren 70.

Daarnaast onthulde de Italiaanse Consumentenbond Altroconsumo in 2014 nog een aantal trucs. Zo wordt de testauto zo licht mogelijk gemaakt, worden naden afgeplakt, gebruikt de tester speciale en niet vrij verkrijgbare motorolie, testen de fabrikanten met een hogere bandenspanning en koppelen ze alles los wat weerstand biedt, bijvoorbeeld de dynamo en buitenspiegels.

Kijk ook: (youtube).

Lees meer over de Ecotest in het dossier Schone en zuinige auto's.