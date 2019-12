Wasmiddelentest: veel verschil in kwaliteit binnen één merk

Ariel Compact Poeder kleur & stijl is 'Beste uit de test' maar de vloeibare versie van hetzelfde merk bungelt onderaan in de ranglijst.

21 bontwasmiddelen vergeleken

De Consumentenbond vergeleek 21 bontwasmiddelen op het verwijderen van vlekken (telt voor 65% mee in de beoordeling), kleurbehoud, kleuroverdracht tegengaan, vergrauwing en zichtbare wasmiddelresten. Ariel-poeder is de beste vlekkenverwijderaar. Op kleurbehoud en vergrauwing scoren alle middelen goed, behalve het duurzame Ecover, die krijgt een 4,6 voor het tegengaan van vergrauwing. Het tegengaan van kleuroverdracht van het ene op het andere kledingstuk is daarentegen voor praktisch alle wasmiddelen een moeilijke klus. Alleen Persil Duo-Caps Color scoort hier echt goed op. Zowel de vloeibare als de poederwasmiddelen van prijsvechters Lidl en Aldi doen het goed en staan met vier producten bij de eerste zes. Formil Ultra Plus Color poeder (Lidl) is 'Beste koop'.

Poeder versus vloeibaar

Er is geen eenduidig kwaliteitsverschil tussen vloeibare en poederwasmiddelen: beide varianten eindigen zowel hoog als laag in het onderzoek. Eerdere tests van de Consumentenbond lieten zien dat kleuren sneller vervaagden bij poeder, daar is nu geen sprake meer van. Voor witte was werkt een poeder wel beter, bleek uit onderzoek van de Consumentenbond in 2014.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van januari (pdf).



