Webwinkels overtreden massaal de wet

De Consumentenbond plaatste per webwinkel 3 verschillende bestellingen en stuurde de spullen binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen weer terug. Volgens de wet moet een webwinkel dan binnen 2 weken het aankoopbedrag terugbetalen, inclusief eventueel betaalde bezorgkosten als de bestelling in zijn geheel wordt geretourneerd. Bij veel winkels gaat het op minstens 1 van die 2 punten mis. Zo komt kinder- en lifestylewinkel Birdyblues bij alle 3 de retourzendingen na 70 dagen nog niet over de brug met het aankoopbedrag. En modewebsite Welovemusthaves.com geeft alleen een tegoedbon, terwijl de verkoper wettelijk verplicht is op dezelfde wijze terug te betalen als de klant heeft gedaan. Niet alleen kleine webwinkels gaan in de fout; warenhuis Otto bijvoorbeeld, betaalde bij alle 3 de geretourneerde bestellingen te laat terug.

Keurmerk

De Consumentenbond deed het onderzoek voor het derde jaar op rij en de webwinkels scoren net zo slecht als in 2013 en 2014. Webwinkels met een keurmerk deden het nauwelijks beter in het onderzoek dan winkels zonder keurmerk. Webshop Keurmerk en Thuiswinkel.org hebben inmiddels de aangesloten webwinkels gewezen op naleving van de wet. De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten gedeeld met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt die nu bekijkt tegen welke webwinkels zij handhavend gaat optreden.



De onderzoeksresultaten (pdf, alleen voor leden) zijn te vinden in de Consumentengids van september 2015.



