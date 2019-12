Zwartrijdersboete OV-abonnementhouders van de baan

Uit juridisch onderzoek dat Rover liet uitvoeren, blijkt dat een afgekocht reisrecht altijd toereikend is voor de te maken reis en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen voor een geldig vervoerbewijs. Een boete voor zwartrijden is daarom niet aan de orde. Het gaat om abonnementhouders met een vrij reizen-abonnement als het OV-jaarabonnement, Altijd Vrij, de studentenkaart en Weekend Vrij en Dal Vrij tijdens de vrij reizen-dagen.

Regionale vervoerders

Het zijn met name de regionale vervoerders die boetes uitschrijven, bijvoorbeeld in volle bussen waarin reizigers nogal eens het incheckpiepje missen of het scherm van de incheckapparatuur niet goed afgelezen. De NS stelt zich officieel coulant op: reizigers kunnen het boetebedrag terugvorderen, mits ze de boete eerst betalen. De Consumentenbond verwacht dat deze omslachtige procedure nu ook verleden tijd is.

Zie ook het eerdere nieuwsbericht