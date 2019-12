Ruim 1 miljoen schade door ongewenste abonnementen

De Consumentenbond ontvangt jaarlijks bijna 7000 meldingen van consumenten die via internet of telefoon een goedkoop of gratis proefpakket bestellen, en vervolgens vast zitten aan een peperduur abonnement voor bijvoorbeeld afslank- en vitaminepillen, scheermesjes of condooms. De meeste klachten gaan over de bedrijven Online Product Service, Horsepower, Ultra Bright Clinic, Health and Beauty en Slimfruit.

Als in het aanbod niet duidelijk vermeld staat dat er een abonnement volgt op de proefzending, zijn consumenten niet verplicht om te betalen. Toch betalen consumenten vaak wel omdat ze onder druk worden gezet door de agressieve, intimiderende incassomethoden die deze bedrijven hanteren.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ’Veel consumenten worden doodzenuwachtig van brieven waarin met rechtszaken wordt gedreigd. Ze kennen vaak hun rechten niet en daar maken dit soort bedrijven schandalig misbruik van. Die €1 miljoen is slechts de schade van de mensen die zich bij ons melden. De werkelijke schade is nog vele malen groter.’

Verbod

De Consumentenbond wil een wettelijk verbod op abonnementen die automatisch volgen op een proefpakket. De aanbieders profiteren nu van de vaak misleidende informatie die zij zelf bij het aanbod geven en verdienen aan de angst van consumenten voor incassoprocedures.

Met een verbod kan de toezichthouder gerichter optreden. Een dergelijk verbod is er al voor het automatisch verlengen van proefabonnementen voor kranten en tijdschriften. De Consumentenbond ziet noodzaak voor de uitbreiding van dit verbod voor andere artikelen.

Op onze actiepagina van de Consumentenbond staat een uitgebreid overzicht van bedrijven die proefzendingen versturen waarover veel klachten binnenkomen.