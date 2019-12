Aantal klachten HorsePower+ stijgt explosief

Nieuws|Het regent klachten over onterechte rekeningen van Aliaz Cooperation Sia, dat online het potentiemiddel HorsePower+' aan de man brengt. In korte tijd kwamen er meer dan 300 meldingen binnen.

Update 15 april 2019

Sinds het begin van dit jaar ontvangt de Consumentenbond opnieuw veel klachten over Cooperation Sia, het bedrijf dat HorsePower+ verkoopt. In een paar maanden tijd kwamen er bijna 200 klachten binnen. Het advies is onveranderd: consumenten die niets besteld hebben, hoeven ook niets te betalen. Ook niet voor vervolgzendingen. Omdat Aliaz Cooperation Sia reageert op klachten op Klachtenkompas, het online klachtenplatform van de Consumentenbond, en over het algemeen met een oplossing komt kan het voor consumenten lonen om daar hun klacht te plaatsen.

Niet betalen

De Consumentenbond raadt aan om niet te betalen. Consumenten melden dat ze leveringen ontvangen die ze nooit hebben besteld. Ook wordt geklaagd dat het bedrijf, dat in Estland is gevestigd, met aanmaningen dreigt terwijl de niet bestelde pakketjes retour zijn gezonden. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van namen van incassobureaus waar ze niet (meer) mee samenwerken. De praktijken komen overeen met die van andere vervolgzenders: via internet wordt een proefpakket aangeboden, waarbij in de kleine lettertjes staat dat bij niet tijdig annuleren er vervolgzendingen volgen. Die kosten vaak honderden euro's.

Klagen helpt

Wie niets besteld heeft, hoeft niet te betalen. Ook mogen dergelijke vervolgzendingen niet slechts in de voorwaarden vermeld worden. Op Klachtenkompas staat het bedrijf op dit moment op een bedenkelijke eerste plaats wat het aantal klachten deze week betreft. Klagen helpt; Aliaz Cooperation Sia reageert op het platform inmiddels inhoudelijk op de klachten, en in de meeste gevallen wordt de klager in het gelijk gesteld.

