ACM onderzoek sjoemelsoftware hard nodig

Nieuws|De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar de sjoemelaffaire van Volkswagen. De Consumentenbond had hierom gevraagd omdat het een uitspraak wil over de oneerlijke en misleidende praktijken van Volkswagen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit is heel goed nieuws. Volgens ons heeft Volkswagen zich schuldig gemaakt aan een Oneerlijke Handelspraktijk door doelbewust de uitstootgegevens van zijn dieselauto’s te manipuleren. Daarmee kwamen de auto’s positief door de typegoedkeuringstest. Er is echter een uitspraak nodig van de toezichthouder om het voor consumenten mogelijk te maken om de autobouwer aansprakelijk te stellen.’

Oneerlijke Handelspraktijk

Een (koop)overeenkomst die tot stand is gekomen als gevolg van een Oneerlijke Handelspraktijk (OHP) is vernietigbaar. Als dit het geval was bij de verkoop van Volkswagens met de zogenoemde sjoemelsoftware, dan kunnen consumenten eisen dat de verkoper hun auto terugneemt en het aankoopbedrag terugbetaalt.

Combée: ‘In de praktijk zal het voor individuele consumenten lastig zijn om dat af te dwingen. Met een uitspraak van de ACM krijgen we wellicht Volkswagen weer aan tafel om te praten over een compensatieregeling voor Europese consumenten.’ De autofabrikant schikte in de Verenigde Staten voor miljarden met de overheid en consumenten, maar houdt tot op heden vol dat het in Europa geen regels heeft overtreden.

Meldpunt sjoemeldiesels

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend voor autobezitters die gehoor gaven aan de terugroepactie van Volkswagen. De Consumentenbond ontving signalen dat de update van ‘sjoemeldiesels’ niet altijd goed verloopt, en wil graag meer inzicht in hoe de terugroepactie uitpakt voor consumenten. De Consumentenbond roept Volkswagenrijders op hun ervaring te delen middels het Meldpunt.

Lees meer over het Volkswagenschandaal