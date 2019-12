Al 30 jaar volkorenbedrog

De Consumentenbond onderzocht de samenstelling van tien soorten volkoren-knäckebröd en daarvan bleken er zes (van Albert Heijn, Aldi, Bolletje Jumbo, Lidl en Plus) niet uit enkel volkorenmeel te bestaan, maar ook voor een behoorlijk deel uit witte bloem. De fabrikanten die geen 100% volkorenmeel gebruiken, zijn door de Consumentenbond verzocht om de samenstelling van hun product te wijzigen òf de verpakking zo aan te passen dat consumenten duidelijk weten wat ze kopen. Bij brood is de term volkoren alleen toegestaan als 100% van het meel volkoren is, maar voor andere bakkerijproducten is geen percentage in de Warenwet vastgelegd. De Consumentenbond vindt dat deze bepaling voor àlle volkoren producten moet gelden en heeft de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd om de ‘50% volkoren is volkoren’-afspraak, die dateert van eind jaren 80, te herzien.

Hardnekkig

Ook in 2012 bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat sommige volkoren beschuit, volkoren ontbijtkoek en volkoren crackers niet van 100% volkorenmeel waren gemaakt. Fabrikanten misleiden consumenten die door de term ‘volkoren’ op de verpakking verwachten dat het meel dat is gebruikt 100% volkoren is. Consumenten krijgen daardoor een minder gezond product, omdat er in witte bloem minder vezels zitten dan in volkorenmeel. Bolletje volkoren-knäckebröd bijvoorbeeld, dat maar voor iets meer dan de helft uit volkorenmeel bestaat, bevat 12 gram vezels per 100 gram, terwijl Fjord volkoren-knäckebröd, met 100% volkorenmeel, 22 gram vezels per 100 gram levert.

Meer over het onderzoek naar volkoren-knäckebröd, inclusief een smaaktest door consumenten, staat in de Consumentengids van december.

De Consumentenbond voert de campagne Kletsplaatjes tegen misleidende marketing op levensmiddelenverpakkingen.

Welke knäckebröd is jouw favoriet? Praat met ons mee in de Community.