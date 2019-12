ASR in de strafbank om Waerdye woekerpolis

'Het is zeer onrechtvaardig dat ASR een kleine groep polishouders op gepaste wijze tegemoet komt, maar een veel grotere groep gedupeerden in de kou laat staan', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld.'

Oproep minister Dijsselbloem

De Consumentenbond wil ook dat ASR openheid geeft over de schikkingen die het al heeft getroffen. Minister van Financiën Dijsselbloem deed hiertoe eind oktober 2015 de oproep in een brief aan de Tweede Kamer. De minister schreef: 'Ik acht het daarom wenselijk dat verzekeraars transparant zijn over schikkingen en heb verzekeraars om die reden tijdens het genoemde algemeen overleg ook opgeroepen zoveel mogelijk transparant te zijn over (criteria voor) schikkingen'. De Consumentenbond gaat ervan uit dat de minister de verzekeraar hieraan houdt. De Nederlandse overheid is tenslotte eigenaar van ASR nadat het voormalige Fortis-concern eind 2008 door de Staat moest worden gered.

Geheime schikking

In september 2015 constateerde de Consumentenbond samen met claimorganisatie Wakkerpolis dat ASR honderden consumenten met een woekerpolis in het geheim veel meer compensatie heeft betaald, dan tienduizenden andere klanten met dezelfde woekerpolis. Op het Meldpunt Woekerpolissen ASR hebben meer dan 1000 consumenten met een Waerdye-polis zich gemeld. Wakkerpolis heeft ASR eveneens (een vergelijkbare) sommatie gestuurd.

