Rechtsongelijkheid door geheime woekerpolisschikkingen ASR

Nieuws|Verzekeraar ASR heeft honderden consumenten met een woekerpolis in het geheim veel meer compensatie betaald, dan tienduizenden andere klanten met dezelfde giftige polis. Dat constateren de Consumentenbond en claimorganisatie Wakkerpolis na inzage in enkele schikkingsvoorstellen.

De Consumentenbond roept ASR op om álle gedupeerden redelijk te compenseren. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'ASR creëert met deze onderhandse schikkingen een grote rechtsongelijkheid. Dat is onacceptabel en we zullen ASR daarop aanspreken. Als het moet, stappen we naar de rechter.'

Compensatie

ASR blijkt in het geheim te hebben geschikt met gedupeerden die over hun woekerpolis hebben geklaagd bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het gaat onder meer om klanten met een Waerdye-levensverzekering. Deze klanten krijgen duizenden euro's meer compensatie dan eerder aan andere gedupeerden is betaald op grond van de collectieve compensatieregeling, gebaseerd op de zogeheten Wabeke-norm. 'Deze schikkingen bevestigen weer dat de Wabeke-regeling niet deugt en dat klanten recht hebben op veel meer compensatie', aldus Combée. Eerder keerde verzekeraar Nationale-Nederlanden in het geheim aan enkele duizenden politieagenten meer compensatie uit dan ze op grond van de Wabeke-regeling zouden hebben gekregen. De Consumentenbond strijdt samen met Wakkerpolis reeds voor gedupeerde klanten van deze verzekeraar.

Staatsbedrijf

ASR, het voormalige Fortis-concern, is sinds 2008 staatseigendom. Toen moest de overheid de verzekeraar van de ondergang redden. Combée: 'Het is in dit geval dus de overheid die rechtsongelijkheid helpt creëren. We vinden dat de minister van Financiën daar een einde aan moet maken als ASR het zelf niet doet'. De Consumentenbond roept ASR-klanten met een Waerdye-levensverzekering op zich te melden. De Consumentenbond zal de meldingen verzamelen en er vervolgens bij ASR op aandringen om alle klanten met deze verzekering redelijk te compenseren. ASR heeft in totaal tienduizenden Waerdye-levensverzekeringen verkocht.

Het televisieprogramma EenVandaag besteedt woensdag 22 september aandacht aan de geheime schikkingen (NPO1 - 18:15 uur).

Meer informatie is te lezen op de campagnepagina en in het dossier Woekerpolissen op de website van de Consumentenbond.