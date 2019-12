Autokleur beïnvloedt verzekeringspremie Reaal

Nieuws|Met een zwarte auto zijn consumenten voor een autoverzekering van Reaal, Route Mobiel en Zelf duurder uit dan met een groene, gele of blauwe auto.

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar de invloed van de kleur van een auto op de premie van de autoverzekering.

WA-verzekerden betalen voor zwarte auto's bij Reaal (Direct-polis) tot 9% meer dan voor dezelfde blauwe, gele en groene auto's. Bij Route Mobiel en Zelf.nl is het verschil voor deze kleuren 4% tot ruim 8%, afhankelijk van autotype en aantal schadevrije jaren. Autobezitters afrekenen op kleur is volgens de Consumentenbond niet te verklaren aan verzekerden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als je meer schade rijdt, wordt dit al afgestraft via de bonus-malusladder, het is dubbelop om consumenten ook nog eens extra te laten betalen omdat ze een bepaalde kleur auto hebben. Wij pleiten al jarenlang voor meer openheid over het premiebeleid van verzekeraars, maar ze weigeren dit.' Vanaf mei speelt kleur geen rol meer bij de polissen van Route Mobiel en Zelf.

Spekkopers

Dat rode auto's duurder zijn om te verzekeren dan andere auto's blijkt een broodje aapverhaal; ze zijn soms juist goedkóper. Dit geldt voor de allriskpolissen van de 3 verzekeraars, waar blauwe lak het goedkoopst is. Bij beperkt cascopolissen zijn vooral consumenten met groene auto's spekkoper.

Een voorbeeld: zonder schadevrije jaren betalen consumenten voor de Reaal-polis jaarlijks €128 meer voor een zwarte Audi (€1423) dan voor een groene (€1295). Met een blauw, geel of groen exemplaar zijn consumenten in alle gevallen goedkoper uit. De premieverschillen als gevolg van de kleur lopen op tot bijna 10% én verschillen per dekking. Andere autoverzekeraars gebruiken de autokleur niet als premiefactor.