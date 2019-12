Algemene Voorwaarden private lease geïntroduceerd

De stichting heeft ook waarbij het naleven van de AV de belangrijkste keurmerk is is.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: Private lease is vaak een lastig product met veel kleine lettertjes, daarom hebben we erg aangedrongen op de leesbaarheid van de AV. De gehele AV is opgeschreven in een vraag en antwoord-vorm en 'vertaald' in begrijpelijk Nederlands. Klachten die de Consumentenbond ontving over private autolease worden hiermee in de toekomst voorkomen. En er is nu ook een Geschillencommissie waar consumenten met conflicten met aanbieders kunnen aankloppen.' Door de AV zijn nu duidelijk welke kosten bij de leaseprijs zijn inbegrepen en welke voorwaarden gelden bij voortijdig opzeggen. Met het aangaan van een leasecontract gaan consumenten een zware financiële verplichting aan waarvoor in de AV een bedenktermijn van 14 dagen geldt. De leasemaatschappijen zijn akkoord gegaan met een eigen risico van max. € 500,- per schadegeval (zonder schade) en max 1000,- als er meer dan eens schade is geclaimd.

Opzegging

Verreweg de meeste klachten bij private autoleasecontracten gaan over de opzegvergoeding. Bij veel leasemaatschappijen betalen consumenten bij tussentijds opzeggen alle resterende leasetermijnen. Met name bij consumenten die hun baan verliezen levert dat problemen op. Er is nu afgesproken dat de opzegvergoeding niet meer mag zijn dan het verschil tussen de termijnbedragen die zijn betaald en de termijnbedragen zoals die geweest zouden zijn bij de kortere looptijd. Met consumenten die de leasetermijnen buiten hun schuld niet meer kunnen betalen (bijvoorbeeld door verlies van baan) wordt een redelijke regeling getroffen.

