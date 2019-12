Poging tot bankpas- of creditcardfraude bij 40% Nederlanders

Nieuws|Bijna 4 op de 10 Nederlanders heeft in de afgelopen 2 jaar te maken gehad met bankpas- of creditcardfraude, blijkt uit een enquête van de Geldgids.

Bij ruim een derde daarvan is er daadwerkelijk geld buitgemaakt of een poging daartoe geweest. De Consumentenbond adviseert consumenten om zich er niet meteen bij neer te leggen als een bank de schade niet vergoedt.

Enquête Geldgids

Bij bijna 30% van de slachtoffers met schade vergoedde de bank die niet of slechts gedeeltelijk. Van degenen die om een schadevergoeding vroegen, is bijna 13% ronduit ontevreden over de schadeafhandeling. Dat laat een representatieve enquête van de Geldgids onder 1000 consumenten zien. Veel van hen kregen het gevoel dat de bank hen als schuldige behandelde in plaats van als slachtoffer. De schade bedroeg bij 9 op de 10 slachtoffers minder dan €1000. De meest voorkomende vormen van fraude zijn phishing (18%) en criminelen die proberen consumenten hun pinpas op te laten sturen (14%). In de Geldgids van juni 2016 staan de meest voorkomende criminele trucs en hoe je ze voorkomt.

Nalatig

Als een pinpas of creditcard wordt gestolen is het zaak om dit meteen bij de bank te melden en de pas te (laten) blokkeren. Bij creditcards hangt het van de aanbieder af óf er een eigen risico geldt, bij bankpassen is het maximaal €150. De bank vergoedt de rest als de rekeninghouder zich aan de uniforme veiligheidsregels heeft gehouden. Een op de 5 Nederlanders is niet op de hoogte van deze regels. Banken die weigeren schade uit te keren, moeten kunnen bewijzen dat de pashouder 'grof nalatig' is geweest.

