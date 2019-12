Krachten-gebundeld-tegen-beeldbuiskartel

Nieuws|ConsumentenClaim en de Consumentenbond gaan samenwerken om een compensatieregeling af te dwingen voor consumenten die tussen 1996 en 2006 teveel hebben betaald voor hun televisie of computermonitor door verboden prijsafspraken.

In 2012 kwam aan het licht dat grote beeldbuisproducenten Samsung, Philips, LG, Panasonic, Toshiba, Chungwa, MTPD en Technicolor betrokken waren bij een wereldwijd kartel. Daardoor betaalden consumenten teveel voor hun televisies en computermonitoren met een beeldbuis. De Europese Commissie legde hiervoor aan de fabrikanten recordboetes op, die onlangs bekrachtigd werden door het Europese Hof.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De boetes zijn stevig, maar gedupeerde consumenten schieten daar niets mee op. Met deze 'beeldbuisclaim' willen wij bereiken dat zij voor de geleden schade worden gecompenseerd'. ConsumentenClaim en de Consumentenbond bereiden procedures tegen de karteldeelnemers voor, maar ook een schikking behoort nog tot de mogelijkheden.

Wat is een beeldbuis?

Een beeldbuis, ook wel kathodestraalbuis genoemd, is onderdeel van een kleurentelevisie of een computerbeeldscherm. Het betreft hier géén televisies met een LCD- of plasmascherm.

Inschrijving gratis

Aanmelden voor de claim is gratis. Uitsluitend bij succes zijn consumenten een vergoeding verschuldigd van 15% van het individuele compensatiebedrag wanneer dat €166,67 of meer is. Valt de schadevergoeding lager uit (maar hoger dan €25) dan wordt daar €25 op ingehouden.

Wil jij een claim indienen?

Heb jij een televisie met een beeldbuis en heb jij deze gekocht in de periode van 1996 tot 2006? Meld je dan aan voor onze actie en dien je claim in.

Meer informatie over de actie: