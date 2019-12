Wat is het probleem?

Volgens de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie heeft een aantal producenten van beeldbuizen zich tussen 1996 en 2006 schuldig gemaakt aan het maken van verboden prijsafspraken. De grote merken Samsung, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba, Chunghwa, MTPD en Technicolor waren hierbij betrokken.



Beeldbuizen werden voor een te hoge prijs verkocht aan televisiefabrikanten, die dit weer doorberekenden in de prijs voor hun klanten. Hierdoor betaalden veel consumenten in die periode teveel voor hun kleurentelevisie of computerbeeldscherm. De bij het beeldbuizenkartel betrokken producenten kregen een forse boete opgelegd. Maar daarmee hebben gedupeerde consumenten hun schade nog niet terug en de drempels om die schade te verhalen zijn voor individuele consumenten te hoog. Lees meer over de beeldbuisclaim.

Wat willen wij?

Met onze actie willen we bereiken dat consumenten voor de geleden schade worden gecompenseerd. We werken daarbij samen met Consumentenclaim. De Consumentenbond en Consumentenclaim hebben hun krachten gebundeld en strijden nu samen voor een eerlijke schadevergoeding voor consumenten die door de verboden prijsafspraken teveel hebben betaald. We willen compensatie afdwingen en bereiden gerechtelijke procedures voor, maar ook een regeling buiten de rechter om (schikking) behoort nog tot de mogelijkheden.

Wil je ook geld terug en meedoen?

Heb je tussen 1996 en 2006 een beeldbuistelevisie of computerbeeldscherm gekocht en wil je ook in aanmerking komen voor een vergoeding doe dan mee met onze actie.

Vraag compensatie