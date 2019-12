Europese consumenten-organisaties luiden noodklok over auto-industrie

Nieuws|BEUC, de Europese koepel van consumenten-organisaties waar ook de Consumentenbond lid van is, roept overheden op hun verantwoordelijkheid te nemen in de zich alsmaar opeenstapelende schandalen in de autobranche.

BEUC: 'Autofabrikanten houden zich niet aan de wet en overheden grijpen niet in. Consumenten in Europa zijn daardoor niet alleen het slachtoffer van fraude en falend toezicht, maar ook van een gebrek aan politieke wil om de gevolgen daarvan recht te zetten'.

Eisen

BEUC en zijn leden hebben een viertal eisen voor de politiek en de industrie:

Overheden stellen alle informatie over het hertesten van auto's en geconstateerde afwijkingen beschikbaar. Volkswagen informeert zijn klanten over het tijdspad van een recall en de effecten daarvan. Europese autobezitters worden eerlijk gecompenseerd bij misleiding over uitstoot en verbruik. De voorgestelde herziening van de Europese goedkeuringsregels voor auto's wordt snel aangenomen en de Europese Commissie neemt een grote rol in het uitvoeren van aanvullende controles.

