Europese consumenten-organisaties luiden noodklok over auto-industrie

Gepubliceerd op:29 april 2016
BEUC: 'Autofabrikanten houden zich niet aan de wet en overheden grijpen niet in. Consumenten in Europa zijn daardoor niet alleen het slachtoffer van fraude en falend toezicht, maar ook van een gebrek aan politieke wil om de gevolgen daarvan recht te zetten'.
BEUC en zijn leden hebben een viertal eisen voor de politiek en de industrie:
Lees meer in het uitgebreide persbericht van BEUC: 'Consumer trust in car sector goes up in (emissions) smoke'
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