Cadeaubonnen-minimaal-3-jaar-geldig

Met de tweezijdige voorwaarden wordt gehoor gegeven aan de meest voorkomende klacht van consumenten over cadeaubonnen: een te korte geldigheidsduur. Afgesproken is nu dat bonnen waarmee consumenten iets in een winkel kunnen kopen minimaal 3 jaar geldig zijn, en bonnen voor een 'belevenis' (iets in natura), zoals een ballonvlucht of ontbijt, minimaal 2 jaar, met altijd een mogelijkheid tot 1 jaar verlenging.

In de voorwaarden zijn meer zaken opgenomen die de kaarten consumentvriendelijk maken. Zo moet duidelijk op de cadeaubon staan hoe lang hij geldig is, moet het aangebodene in verhouding staan tot de prijs van de kaart, en is het niet toegestaan om consumenten tot extra uitgaven te verplichten bij het inwisselen van een bon (bijvoorbeeld een verplicht ontbijt afnemen bij een hotelbon). De Stichting Keurmerk Cadeaukaarten nodigt alle cadeaubonuitgevers uit zich bij hen aan te sluiten en de tweezijdige voorwaarden te onderschrijven. De Consumentenbond zal op zijn website een lijst van uiteindelijke deelnemers publiceren.

