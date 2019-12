Campagne #Beltegoed boekt succes

Nieuws|Telfort adverteert volop met abonnementen met een tegoed dat 3 maanden houdbaar is. De Consumentenbond is blij dat zijn actie voor houdbaarheid van beltegoed vruchten afwerpt.

De Consumentenbond voert sinds 2013 actie voor het langer houdbaar blijven van belminuten en MB's. Bij de meeste providers vervalt het beltegoed al na 1 maand, maar de Consumentenbond vindt dat belminuten en MB's minimaal een jaar houdbaar moeten blijven. De 3 maanden van Telfort zijn een stap in de goede richting en de Consumentenbond hoopt dat andere providers dit voorbeeld zullen volgen.

€68 miljoen

De Consumentenbond berekende in 2013 dat in Nederland elke maand ruim €68 miljoen aan beltegoed vervalt doordat consumenten de belminuten en MB's waar ze voor betaald hebben, niet mee kunnen nemen naar de volgende maand. De Consumentenbond startte een petitie: 'mijn tegoed is van mij' die door ruim 39.000 consumenten werd getekend en een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het pleidooi van de Consumentenbond. Minister Kamp (Economische Zaken) vroeg vervolgens aan providers om voor meer keuze in houdbaar tegoed bij abonnementen te zorgen.

Meer informatie over het beltegoed bij Telfort staat op de website van de Consumentenbond en in deze video.