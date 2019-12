Contactloos zakkenrollen tot duizenden euro's mogelijk

Misbruik is eenvoudig

De Consumentenbond laat in een video en in een blog zien hoe eenvoudig een mobiel betaalapparaat is aan te vragen en te misbruiken. Volgens de banken en de instructievideo van Betaalvereniging Nederland kunnen consumenten boven de €50 niet meer contactloos betalen, maar kunnen ze alleen betalen door de pas in de betaalautomaat te steken en de pincode te gebruiken. Maar dat blijkt niet zo te zijn: in principe kunnen consumenten ieder bedrag contactloos betalen en dus voor elk bedrag contactloos gerold worden door criminelen die naast de pas ook de pincode in handen hebben. De Consumentenbond is voorstander van contactloos betalen, maar dan moet er duidelijkheid zijn over de limiet die geldt bij contactloos betalen en over de gevolgen na contactloos zakkenrollen.

Pas beschermen

Uit de test blijkt dat een crimineel met een draagbaar pinapparaatje in zijn zak een willekeurig bedrag van een rekening kan halen door vlak langs iemand te lopen die zijn pinpas los op zak heeft en vervolgens diens pincode in te voeren. Ook bij passen die in broekzakken, jaszakken en tassen zitten, blijkt zakkenrollen geen probleem. Zelfs dwars door een stevige damestas is het mogelijk om met het apparaatje geld van een rekening te halen. Sommige banken (zoals ABN Amro) verstrekken een speciaal hoesje om passen te beschermen tegen contactloos zakkenrollen. Consumenten kunnen hun pas ook eenvoudig zelf beschermen met metaal, zoals een portemonnee met een metalen behuizing, of simpelweg een stukje aluminiumfolie, want dat blokkeert het uitlezen van de (NFC) chip in de bankpas.

